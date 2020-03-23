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lı ‘’ yaşlılara kolonya ikram edip evinize gidin çağrısı yaptı

'da, '' kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan , yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı. Coronavirüse dikkati çekmek adına yaşlılara kolonya ikram edip, sağlıkları için evden dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Akıllı adam!



Yaşlılar dışarı çıkınca, devreye 'Örümcek Adam' girdi. Eve gitmelerini söyledi. Antalya'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı.

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