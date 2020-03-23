



Yaşlılar dışarı çıkınca, devreye 'Örümcek Adam' girdi. Eve gitmelerini söyledi. Antalya'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı.