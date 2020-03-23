Yaşlılar dışarı çıkınca, devreye 'Örümcek Adam' girdi. Eve gitmelerini söyledi. Antalya'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı.
Antalyalı ‘Örümcek Adam’ yaşlılara kolonya ikram edip evinize gidin çağrısı yaptı
Antalya'da, 'Örümcek Adam' kostümüyle kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaşan Burak Soylu, yaptığı hareketlerle kısa sürede insanların sevgisini kazandı. Coronavirüse dikkati çekmek adına yaşlılara kolonya ikram edip, sağlıkları için evden dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
- Yaşam
- 23.03.2020
- Gazete
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