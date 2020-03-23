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37-? Yetişkinlerde kaç derece?

Koronavirüs belirtilerinin yakından takip edildiği son günlerde, ateşi olduğunu hisseden vatandaşlar ateşlerini ölçüyor. Peki, 37-? Yetişkinlerde kaç derece? Vücut ısısının yüksek olmasına ateş adı verilmektedir. Koronavirüs belirtilerinin en başında da yüksek ateş gelmektedir. Peki, yüksek ateş nasıl anlaşılır? Yetişkinlerde ? İşte yanıtı!

  • Yaşam
  • 23.03.2020 17:03
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 17:03
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Yetişkinlerde yüksek ateş kaç derece?

Yüksek ateş kaç derece? Yetişkinlerde yüksek ateş nasıl anlaşılır? Koronavirüs belirtileri arasında en önemlisi yüksek ateş olmaktadır. Bu nedenle kendini halsiz ve hasta hisseden vatandaşlar, ateşlerini ölçerek yüksek ateşi olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Peki, yüksek ateş ne anlama geliyor? Yüksek ateş kaç derece? 37-38 derece ateş normal mi?

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECE?

Vücut ısısının normalin üzerine çıkması ateş olarak tanımlanır. Genel olarak makattan ölçülen normal vücut ısısı 36.4 - 37.6 Cº , koltuk altından ölçülen normal ısı ise 36.5-37.0 0C olarak kabul edilir.

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