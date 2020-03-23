Yüksek ateş kaç derece? Yetişkinlerde yüksek ateş nasıl anlaşılır? Koronavirüs belirtileri arasında en önemlisi yüksek ateş olmaktadır. Bu nedenle kendini halsiz ve hasta hisseden vatandaşlar, ateşlerini ölçerek yüksek ateşi olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Peki, yüksek ateş ne anlama geliyor? Yüksek ateş kaç derece? 37-38 derece ateş normal mi?

YÜKSEK ATEŞ KAÇ DERECE?

Vücut ısısının normalin üzerine çıkması ateş olarak tanımlanır. Genel olarak makattan ölçülen normal vücut ısısı 36.4 - 37.6 Cº , koltuk altından ölçülen normal ısı ise 36.5-37.0 0C olarak kabul edilir.