Coronavirüs, binlerce insanı hayattan kopardı. Uzmanlar, kronik hastalığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekiler sokağa çıkmasın uyarısı yaptı. Ancak kimse aldırmadı. Türkiye genelinde 824 kişiyle yapılan araştırma, hiçbir önlem almadığımızın kanıtıydı. Buna göre halkın yüzde 12'lik kesimi virüsten korkmadığını açıkladı. Yüzde 22'lik bir kitle ise hiçbir yere gitmekten çekinmediğini vurguladı. Halkın yüzde 44'ü Coronavirüs'ün kendilerine bulaşma ihtimalinin yüzde 1 ile yüzde 5 arasında olduğunu söyledi. Bulaşma riskini normal hastalık riskinin üzerinde algılayanların oranı ise yüzde 56...
Coronavirüs'ten korkmuyoruz! Uyarılara kimse aldırmadı...
Coronavirüs, binlerce insanı hayattan kopardı. Uzmanlar, kronik hastalığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekiler sokağa çıkmasın uyarısı yaptı. Ancak kimse aldırmadı. Türkiye genelinde 824 kişiyle yapılan araştırma, hiçbir önlem almadığımızın kanıtıydı. Buna göre halkın yüzde 12'lik kesimi virüsten korkmadığını açıkladı.
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