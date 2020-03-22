Salgının başladığı Çin'de karantina kalktı. Düğünler de başladı. İlk dünya evine girenler arasında Türk damat Serdar Yurtçiçek ve Çinli gelin Zhang Han da vardı. İkili maskelerini takıp nikah defterine imzalarını attı.
Elif Aytekin ve Enes Hüseyin Dinç çifti, nikaha maskeyle katıldı.
Türkiye'de nikah salonlarında önlemler alındı. Gelin ve damatlara yalnızca iki şahit eşlik etti. Nikah salonuna girmeden önce herkese dezenfektan ikram edildi.
Elif Aytekin ve Enes Hüseyin Dinç çifti, nikaha maskeyle katıldı.
Türkiye'de nikah salonlarında önlemler alındı. Gelin ve damatlara yalnızca iki şahit eşlik etti. Nikah salonuna girmeden önce herkese dezenfektan ikram edildi.
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