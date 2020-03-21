Allahu Teala tarafından işlenen günahların affedildiği ve duaların kabul edildiği bu gece her sene Müslümanlar tarafından bol ibadet ve dualar ile kutlanmaktadır. Bu gece için özel olarak belirlenen dualar ve ibadet vardır. Müslümanların dünyevi işlerden arınarak özellikle bu gece tamamen maneviyata yönelmesi beklenmektedir. Bu durum her sene Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılanmakta ve heyecanla beklenmektedir. Miraç gecesi öncesinde oruç tutulabilir. Ancak bu durumda sağlıklı bireyler olmanız da önemlidir. Sağlığınız el vermiyor ise oruç tutmamanız daha iyi olacaktır. Oruç tutanlar ise oruçlarını tek tutmamaya ve Yahudilere benzememeye özen göstermelidir. Cuma ve Cumartesi olmak üzere iki gün oruç tutulmalıdır. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur.

Miraç kandilinde neler yapılmalı?

Miraç kandili tamamen ibadetlere ayrılmalıdır. Dünyevi işlerden ayrılmak ve maneviyatı güçlendirmek önemlidir. Kişiler kendileri ve herkes için bol bol dua etmelidir. Aynı zamanda bu gece için 5 rekat farz namazı vardır. Yatsı namazının ardından 12 rekat olan bu gece için namazlar kılınmalıdır.

• Oruç Tutmak

Miraç gecesi öncesinde oruç tutulabilir. Ancak bu durumda sağlıklı bireyler olmanız da önemlidir. Sağlığınız el vermiyor ise oruç tutmamanız daha iyi olacaktır. Oruç tutanlar ise oruçlarını tek tutmamaya ve Yahudilere benzememeye özen göstermelidir. Cuma ve Cumartesi olmak üzere iki gün oruç tutulmalıdır.

• Kaza ve Nafile Namazları Kılmak

Miraç Kandili için 5 rekat namaz kılmak farzdır. Bu gece namaz kılmak oldukça önemli bir ibadettir. Diğer zamanlardan namaz borcu olanların ise bu gece namazlarının kazalarını yapmaları beklenmektedir.

• Kur'ân-ı Kerîm Okuma

Allah dostları Müslümanların bu gece Kur'ân-ı Kerîm okumasını tavsiye etmişlerdir. Bu gece Bakara suresinin son iki ayeti de kılınan namaz sonrasında okunmalıdır. Miraç gecesinin Efendimize hediyelerinden biri de aynı zamanda Bakara Suresi son iki ayetidir.

• Tevbe ve İstiğfar Etmek

Allahu Teala şirke düşmemiş olan kullarının günahlarının affedileceğini Peygamber Efendimize Miraç'ta müjdelemiştir. Bu gece yapılacak dua ve tevbelerin yürekten olması önemlidir.

Miraç gecesi ne oldu?

Hz. Peygamber'in mi'racda Allah'ı görüp görmediği meselesi, onun sidretü'l-müntehâda "iki yay ucu aralığı kadar" (kābe kavseyn) Allah'a yaklaştığını ve O'nu gördüğünü bildiren âyetlere dayanır (en-Necm 53/7-14). Bu âyetlerde söz konusu edilen yaklaşmanın kimlerin arasında meydana geldiği ve Resûl-i Ekrem'in kimi gördüğü hususu iki şekilde anlaşılmaktadır. Sahâbeden Hz. Âişe, Abdullah b. Mes'ûd, Ebû Zer el-Gıfârî, Ebû Hüreyre; tâbiînden Mücâhid b. Cebr, Hasan-ı Basrî, Katâde b. Diâme, Rebî' b. Enes ve müfessirlerin çoğu yaklaşma hadisesinin Hz. Peygamber ile Cebrâil arasında gerçekleştiğini kabul eder (Taberî, XXVII, 44-45; İbnü'l-Cevzî, VIII, 66).

Diğer görüş ise yaklaşmanın doğrudan Allah'la Resûl-i Ekrem arasında meydana geldiği şeklindedir. Enes b. Mâlik'ten Şerîk b. Abdullah yoluyla gelen mi'rac rivayeti buna delil teşkil etmektedir (Buhârî, "Tevḥîd", 37). Ancak hâfızası zayıf olduğu bilinen Şerîk'in nakledilen metni tam koruyamadığı bilinmektedir (İbn Hacer, XII, 492). Rivayetlerde sidretü'l-müntehâya sadece peygamber ve meleklerin ulaşabildiği ve orayı geçmenin yalnız Resûlullah'a mahsus olduğu kaydedilir (Süyûtî, s. 76). Ancak İslâm âlimleri, Allah ile Resulü arasında böyle bir yakınlaşmanın açıkça tecessüme delâlet ettiğini ve ilgili metinlerin zaptı doğru olsa bile zâhirî mânalarıyla kabul edilemeyeceğini belirtmişlerdir.

Miraç Kandili fazileti!

Miraç: varoluş gaye ve hikmeti anlayarak, kendisi çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır.

Hadislere göre Hz Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret'ül münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in Sidretü'l-Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

Miraç Kandili gecesi ile gelen hediyeler

Hazreti Muhammed "Ben mi'racdan daha güzel bir şey görmüş değilim." diyerek o gecenin önemini anlatmıştır. Miraç Gecesi dünyaya dönerken ümmetine hediyeler getirmiştir. Bu hediyeler şunlardır;

Birincisi : Beş vakit farz namazı getirmiştir. İhsan şuuruyla kılınan namazlar, ümmetin mirac asansörleri olacaktır.

İkincisi: "Âmenerrasûlü" diye bilinen âyetleri getirmiştir. (Bakara, 2/285–286)

Üçüncüsü: İsra Suresi'nin 22–39. âyetlerinde bahsedilen on iki adet İslâm prensibini getirmiştir.

Dördüncüsü: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve Cennet'e girecekleri müjdesini getirmiştir.

Beşincisi: İyi amele niyetlenen kişiye –onu yapamasa bile– bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı; fakat kötü amele niyetlenen kişiye –onu yapmadığı müddetçe– hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesini getirdi.

Bir diğer hediye de, Mi'rac gecesi Allah ile karşılıklı selâmlaşma ve sohbetlerinden bazı sözleri getirmiştir ki et–Tahiyyâtü diye meşhur olan bu sözler, bütün namazlarda otururken okunmakla Miraç 'da Allah ile Habibi arasındaki o kutsî sohbeti hatırlatmakta ve benzerî bir mükâlemeye namaz kılanı mazhar etmektedir.

Miraç Kandili ibadetleri

*Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

*Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

*Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

*Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

*O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

*Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

*Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.