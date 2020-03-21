Kırıkkale merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan kışın 200, toplamda ise 700 kişini yaşadığı Büyük Sarıkaya köyü sakinlerinin Coronavirüse karşı aldıkları tedbir örnek oldu. Muhtar tüm evleri tek tek gezerek satış yapan hurdacı, seyyar satıcı gibi tanımadıkları şahıslara karşı önlem alınmasını istedi. Köyün girişine de 'Coronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı pankart astı.
Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı ve satıcı’ giremiyor
Kırıkkale’de Büyük Sarıkaya sakinleri, Coronavirüs salgınına karşı önlem aldı. Köyün girişine ‘Seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez’ yazılı pankart astı.
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