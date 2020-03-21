Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı ve satıcı’ giremiyor

merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan kışın 200, toplamda ise 700 kişini yaşadığıköyü sakinlerininkarşı aldıkları tedbir örnek oldu. Muhtar tüm evleri tek tek gezerek satış yapan hurdacı, seyyar satıcı gibi tanımadıkları şahıslara karşı önlem alınmasını istedi. Köyün girişine deyazılı pankart astı.