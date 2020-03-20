Miraç gecesi bugün müslümanlar tarafından idrak edilecek. Miraç Kandil'i gecesi bu akşam büyük bir coşkuyla kutlanacak. Miraç Kandili gecesi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ne gördü? Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı? Miraç Kandili'nin önemini ise sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed "Ben mi'racdan daha güzel bir şey görmüş değilim." diyerek anlatmıştır. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.