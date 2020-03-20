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, kelime anlamı nedir? ? fazileti önemi nedir?

Recep ayı içerisinde yer alan hayırlı gecelerden birisi olan Miraç gecesi bu gece idrak ediliyor. sorusuna yanıt aranıyor. fazileti ve önemi nedir? Müslümanlar için önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getiriyor. Dualar ediliyor, namazlar kılınıyor. Peki, , kelime anlamı nedir? Miraç gecesi ne oldu? Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç si, (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan 'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye denir. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti.

  • Yaşam
  • 21.03.2020 18:10
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 18:10
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Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili fazileti önemi nedir?

Miraç Kandili fazileti önemi bu kutlu günde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Miraç gecesi ne oldu? Miraç ne demek, kelime anlamı nedir? Üç aylarda idrak edilen hayırlı gecelerden birisi olan Miraç Kandili, Müslüman alemi için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk gelen Miraç Kandili'nde vatandaşlar dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Miraç Kandili fazileti ve önemi nedir? Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? Peygamberimizin göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. İyilik ayı olan ve sevapların 2 kat yazılacağı Miraç kandili bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor. İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi.

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