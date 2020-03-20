Miraç Kandili fazileti önemi bu kutlu günde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Miraç gecesi ne oldu? Miraç ne demek, kelime anlamı nedir? Üç aylarda idrak edilen hayırlı gecelerden birisi olan Miraç Kandili, Müslüman alemi için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk gelen Miraç Kandili'nde vatandaşlar dualar edecek, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Miraç Kandili fazileti ve önemi nedir? Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? Peygamberimizin göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. İyilik ayı olan ve sevapların 2 kat yazılacağı Miraç kandili bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor. İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi.