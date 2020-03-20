Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İslam alemi Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da kandilde oruç tutulur mu sorusunu araştırıyor. Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil orucuna nasıl niyet edilir? Oruç saat kaçta açılır? İşte bilinmesi gerekenler

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında: "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma'sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." buyurmuşlardır.