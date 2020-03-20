2020 Miraç Kandili heyecan ve ibadetle bu gece idrak edilecek. Resimli kısa öz Miraç Kandili mesajları ve Miraç Kandili tebrik sözleri de bu anlamlı günü kutlamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Miraç Kandili mesajları sözleri günün en çok araştırılan konularından birisi. Peki, Miraç Kandili'nde neler yapılır? Miraç islam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Miraç'tan bahseden ayetler Necm suresinde 13-18. ayetlerde geçer: Bununla birlikte surenin baştan itibaren ele alınması ifadelerin Muhammed'in göğe yükselmesi ile bağlantılı anlatımlar olarak algılanmasını güçleştirmektedir. Miraç Kandil'inde neler yapılır? Miraç Kandili yeni mesajları resimli kısa öz tebrik sözleri nelerdir?