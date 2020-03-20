Bugün kutlanacak Miraç Kandil'i için müslümanları büyük bir heyecan sardı. Miraç Kandili dolayısıyla bu gece yapılması gereken ibadetler ve dualar vardır. Bu gece Duaların kabul olduğu özel vakitler vardır. Miraç Kandili de o vakitlerden ve o kıymetli gecelerden biridir. Bu gecede edilecek dualar reddolunmaz. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Peki Miraç Kandili dilek duası nasıldır? Miraç Kandili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) okuduğu dua hangisi işte tüm detaylar haberimizde.