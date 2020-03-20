Miraç Kandili duası nasıl olmalı? Miraç gecesinde okunacak dualara sayısız sevap vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Miraç'a çıktığı bu gecede okunacak duaları Türkçe sözlerle hazırladık. Miraç Gecesinde edilen dualar geri çevrilmez. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir.
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