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Milyonlar kutlayacak! Cumartesi ne kandili? önemi nedir?

Cumartesi ne kandili? Sorusu arama motorlarında sorulmaya başlandı. Peki bugün ne kandili, 21 Mart kandil mi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Peygamberimizin göğe yükseldiği gece olan 'nin müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. İyilik ayı olan ve sevapların 2 kat yazılacağı Miraç kandili bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir.

  • Yaşam
  • 21.03.2020 01:20
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:00
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21 Mart Cumartesi ne kandili? Bugün kandil mi?

Bugün kandil mi? Bugün islam alemi için en hayırlı günlerden biri. Bu 3 ayların içerisinde bulunan kandillerden biri olan Miraç Kandili'de yarın kutlanacak. İnternette ise yarın kandil mi, Miraç Kandili ne zaman, 21 Mart ne kandili gibi sorulara yanıt aranıyor. Mevzu hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki bugün kandil mi 2019? İşte detaylar... Müslümanlar tarafından ise en çok merak edilenlerden biri de 2020 yılında kutlanacak olan kandiller oldu. Diyanet 2020 yılı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre 2020 yılının ikinci kandili Miraç Kandili olacak. Miraç: varoluş gaye ve hikmeti anlayarak, kendisi çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır.

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