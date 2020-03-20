Bugün kandil mi? Bugün islam alemi için en hayırlı günlerden biri. Bu 3 ayların içerisinde bulunan kandillerden biri olan Miraç Kandili'de yarın kutlanacak. İnternette ise yarın kandil mi, Miraç Kandili ne zaman, 21 Mart ne kandili gibi sorulara yanıt aranıyor. Mevzu hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki bugün kandil mi 2019? İşte detaylar... Müslümanlar tarafından ise en çok merak edilenlerden biri de 2020 yılında kutlanacak olan kandiller oldu. Diyanet 2020 yılı dini günler takvimini yayınladı. Buna göre 2020 yılının ikinci kandili Miraç Kandili olacak. Miraç: varoluş gaye ve hikmeti anlayarak, kendisi çevresi ve Rabbiyle barışık, huzur ve güven içinde bir hayatın; kan, gözyaşı, işgal yoksulluk ve sefaletin olmadığı bir dünyanın inşası için çalışmaktır.