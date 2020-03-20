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: En güzel i kısa cep telefonu mesajları...

i bu sene 21 Mart'ta kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in güzel sözleri ile hazırladık. Miraç kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle nız; Bu arada Miraç Kandil'i gecesi oldukça önem arz etmektedir. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi 'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İşte Miraç Kandili en güzel kısa cep telefonu SMS mesajları.

  • Yaşam
  • 21.03.2020 00:38
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 01:58
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En güzel Miraç Kandili kısa cep telefonu SMS mesajları

Miraç Kandili mesajları 2020, Miraç kandili en güzel kısa cep telefonu SMS Whatsapp mesajları derlemesi haberimizde. 21 Mart Cumartesi bugün Miraç Kandili. İkinci Kadir gecesi olarak bilinen bu gece için en güzel resimli mesajları, anlamlı kandil sözlerini sizler için bir araya getirdik. Fazileti bol olan bu gecede sevenlerinizin duasında yer almak için onlara Miraç Kandili resimli mesajlarını WhatApp'tan, Facebook'tan ya da SMS ile yollayabilirsiniz. İşte Miraç kandili en güzel kısa cep telefonu mesajları ve daha fazlası haberimizde... Miraç Kandili gecesi ve gündüzünü şu şekilde ihya ederek geçirebiliriz; Miraç Kandili gündüzü oruçlu olarak geçirilebilir.

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