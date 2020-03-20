Miraç Kandili mesajları 2020, Miraç kandili en güzel kısa cep telefonu SMS Whatsapp mesajları derlemesi haberimizde. 21 Mart Cumartesi bugün Miraç Kandili. İkinci Kadir gecesi olarak bilinen bu gece için en güzel resimli mesajları, anlamlı kandil sözlerini sizler için bir araya getirdik. Fazileti bol olan bu gecede sevenlerinizin duasında yer almak için onlara Miraç Kandili resimli mesajlarını WhatApp'tan, Facebook'tan ya da SMS ile yollayabilirsiniz. İşte Miraç kandili en güzel kısa cep telefonu mesajları ve daha fazlası haberimizde... Miraç Kandili gecesi ve gündüzünü şu şekilde ihya ederek geçirebiliriz; Miraç Kandili gündüzü oruçlu olarak geçirilebilir.