20 Mart itibari ile TOKİ Başakşehir evleri 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu anlamda TOKİ Başakşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı takvim.com.tr'de olacak. İstanbul'da kura heyecanı bu hafta başlamıştı. Tuzla ve Arnavutköy'deki konutlar için kura çekimi tamamlanarak asil ve yedek listede yer alan isimler duyuruldu. İki ilçede kuraların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ Başakşehir kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Başakşehir 2+1 3+1 kurası nerede çekilecek? İşte merakla aranan o soruların yanıtı... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye geneli 81 şehirde devam ettirdiği projelerine ilişkin bilgileri kamuoyuna duyuruyor.