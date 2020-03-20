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İşte kazananlar... 20 Mart evleri 2+1 3+1 kazananlar asil yedek isim tam listesi! Çekiliş sonuçları sorgulama!

kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde heyecan sürüyor. Bu hafta 'un iki ilçesinde kura çekimi tamamlandı. Tuzla ve Arnavutköy'de kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler TOKİ Başakşehir kuralarına çevrildi. Başakşehir'deki konutlara başvuru yapan binlerce kişi arama motorlarında kura tarihi ve saatini araştırıyor. İşte 20 Mart TOKİ İstanbul Başakşehir evleri 2+1 3+1 kazananlar asil yedek isim tam listesi! Çekiliş sonuçları sorgulama!

  • Yaşam
  • 20.03.2020 15:43
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:05
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TOKİ Başakşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama!

20 Mart itibari ile TOKİ Başakşehir evleri 2+1 3+1 kura çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu anlamda TOKİ Başakşehir kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı takvim.com.tr'de olacak. İstanbul'da kura heyecanı bu hafta başlamıştı. Tuzla ve Arnavutköy'deki konutlar için kura çekimi tamamlanarak asil ve yedek listede yer alan isimler duyuruldu. İki ilçede kuraların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ Başakşehir kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Peki, TOKİ Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Başakşehir 2+1 3+1 kurası nerede çekilecek? İşte merakla aranan o soruların yanıtı... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye geneli 81 şehirde devam ettirdiği projelerine ilişkin bilgileri kamuoyuna duyuruyor.

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