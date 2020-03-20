Miraç Kandili bu sene 21 Mart'ta kutlanıyor. Sizler için Miraç Kandili mesajlarını resimli ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in güzel sözleri ile hazırladık. Miraç kandili mesajlarını cepten kısa sms olarak da atabilirsiniz. İşte resimli güzel sözlerle kandil mesajlarınız; Bu arada Miraç Kandil'i gecesi oldukça önem arz etmektedir. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İşte Miraç Kandili en güzel kısa cep telefonu SMS Whatsapp Facebook mesajları.