Bugünkü
Takvim

ne zaman idrak edilecek? ?

ne zaman idrak edilecek? Bgün ne kandili? Sorusu arama motorlarında sorulmaya başlandı. Peki , kandil mi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Peygamberimizin göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin için önemi oldukça büyüktür. İyilik ayı olan ve sevapların 2 kat yazılacağı Miraç kandili bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Miraç hadisesi, Receb ayının tam olarak 27. gecesinde gerçekleşti. Miraç, in Mescidi Aksa üzerinden göklere doğru yükselmesi ve 'tan vahiy almasını da anlatmaktadır.

  • Yaşam
  • 21.03.2020 10:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 10:57
ABONE OL
Bugün ne kandili? Bugün kandil mi?

Her sene Receb ayının 27. Gecesi olan Miraç gecesi, bu yıl 21 Mart 2020 tarihine geliyor. Miraç kelimesi; yükselmek ve göğe çıkmak anlamlarına geliyor. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümalar için önemi oldukça büyüktür. Efendimizin hicretinden 18 ay önce Miraç vuku bulmuştur. Mira Kandil'ini Müslümanlar bol bol dua ve ibadetler ile geçirmelidir. Bu gece yapılacak olan duaların kabul edildiği buyrulmuştur. Günahkar olan ya da günahı olanlar için bu gece tevbe ve istiğfar vaktidir. Tamamen bir arınma bu gecede var olmaktadır. Müslüman alemi için bu kıymetli gece bol bol ibadet ve dua ile geçmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 21 Mart bugün ne kandili?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri