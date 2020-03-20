Her sene Receb ayının 27. Gecesi olan Miraç gecesi, bu yıl 21 Mart 2020 tarihine geliyor. Miraç kelimesi; yükselmek ve göğe çıkmak anlamlarına geliyor. Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümalar için önemi oldukça büyüktür. Efendimizin hicretinden 18 ay önce Miraç vuku bulmuştur. Mira Kandil'ini Müslümanlar bol bol dua ve ibadetler ile geçirmelidir. Bu gece yapılacak olan duaların kabul edildiği buyrulmuştur. Günahkar olan ya da günahı olanlar için bu gece tevbe ve istiğfar vaktidir. Tamamen bir arınma bu gecede var olmaktadır. Müslüman alemi için bu kıymetli gece bol bol ibadet ve dua ile geçmektedir.