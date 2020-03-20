Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Bgün ne kandili? Sorusu arama motorlarında sorulmaya başlandı. Peki bugün ne kandili, 21 Mart kandil mi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Peygamberimizin göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. İyilik ayı olan ve sevapların 2 kat yazılacağı Miraç kandili bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Miraç hadisesi, Receb ayının tam olarak 27. gecesinde gerçekleşti. Miraç, Peygamber Efendimizin Mescidi Aksa üzerinden göklere doğru yükselmesi ve Yüce Allah'tan vahiy almasını da anlatmaktadır.