21 Mart Cumartesi ne kandili? Bugün kandil mi? Sorusu arama motorlarında sorulmaya başlandı. Peki bugün ne kandili, 21 Mart kandil mi? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Peygamberimizin göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin müslümanlar için önemi oldukça büyüktür. İyilik ayı olan ve sevapların 2 kat yazılacağı Miraç kandili bu yıl 21 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde akşam ezanından sonra yeni gün başlar. Yani Recebin 26. gününün akşam ezanından itibaren 27. gün girmiş oluyor. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir.