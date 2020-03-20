Miraç Kandili müslüman alemi tarafından heyecanla bu gece idrak edilecek. Miraç Kandili bu gece coşku ile kutlanacak. Miraç islam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz,Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Miraç'tan bahseden ayetler Necm suresinde 13-18. ayetlerde geçer: Bununla birlikte surenin baştan itibaren ele alınması ifadelerin Muhammed'in göğe yükselmesi ile bağlantılı anlatımlar olarak algılanmasını güçleştirmektedir. Miraç Kandil'inde neler yapılır? Miraç Kandili yeni mesajları resimli kısa öz tebrik sözleri nelerdir?