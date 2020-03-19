1 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 37 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 536'şar lira, 4 bilenler 79'ar lira, 3 bilenler ise 12'şer lira kazandı. 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 37 bin lira devretti. 5 bilenler 5 bin 536'şar lira, 4 bilenler 79'ar lira, 3 bilenler ise 12'şer lira kazandı. 14,21,27,29,39,47
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