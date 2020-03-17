10 bilen 2 kişi, 281 bin 892'şer lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 836'şar lira, 8 bilenler 191'er lira, 7 bilenler 26'şar lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira ikramiye alacak.
1, 3, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 67, 68, 71, 74, 78
1, 3, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 67, 68, 71, 74, 78
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