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On Numara'da 2 talihliye 281’er

10 bilen 2 , 281 bin 892'şer kazandı. 9 bilenler 3 bin 836'şar lira, 8 bilenler 191'er lira, 7 bilenler 26'şar lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

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2 talihliye 281’er lira
10 bilen 2 , 281 bin 892'şer kazandı. 9 bilenler 3 bin 836'şar lira, 8 bilenler 191'er lira, 7 bilenler 26'şar lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira ikramiye alacak.

1, 3, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 32, 33, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 67, 68, 71, 74, 78

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