Karınca istilası nerede? Çekirge istilası sonrasında gündemde karınca istilası konuşulmaya başlandı. Umman'da karınca istilası yaşandı. Umman'dan gelen videolar kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. Peki karınca istilası Türkiye'ye gelir mi? Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası ortaya çıktı. Çekirge istilası sonrasında karınca istilasına uğrayan bölgelerden sonra Türkiye bu durumdan etkilenecek mi merak ediliyor.

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