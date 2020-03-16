Bugünkü
Takvim

Karınca istilası 'ye geldi mi? Karınca istilası nerede? Kur'an-ı Kerim'de var mı?

Çekirge istilası derken, şimdi de karınca istilası ile yüzleşiyoruz. Karıncalar milyarlarca rakama ulaşabilmektedir. Karınca, topluluk durumunda yaşayan, erkek, dişi ve işçi olmak üzere üç çeşidi bulunan bir böcektir. Karınca istilası nerede? ve Asya'da görülen çekirge istilası gündem olmuştu. Şimdi ise 'daki karınca istilası gündem oldu. Umman'dan gelen görüntüleri konuşulmaya başlandı. Peki karınca istilası nedir? Umman ya da resmî adıyla Umman Sultanlığı, güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alır.

  • Yaşam
  • 16.03.2020 11:26
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 11:30
ABONE OL
Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede?

Karınca istilası nerede? Çekirge istilası sonrasında gündemde karınca istilası konuşulmaya başlandı. Umman'da karınca istilası yaşandı. Umman'dan gelen videolar kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı. Peki karınca istilası Türkiye'ye gelir mi? Son dönemde Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'da karınca istilası ortaya çıktı. Çekirge istilası sonrasında karınca istilasına uğrayan bölgelerden sonra Türkiye bu durumdan etkilenecek mi merak ediliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede? Kur'an-ı Kerim'de var mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri