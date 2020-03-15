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Sayısal Loto'da 1 talihliye 3.2 milyon

6 bilen İstanbul Gaziosmanpaşa'dan 1 kişi, 3.194.116 lira kazandı. 5 bilenler 5.415 lira, 4 bilenler 85 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.

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1 talihliye 3.2 milyon
6 bilen İstanbul Gaziosmanpaşa'dan 1 kişi, 3.194.116 lira kazandı. 5 bilenler 5.415 lira, 4 bilenler 85 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.




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