6 bilen İstanbul Gaziosmanpaşa'dan 1 kişi, 3.194.116 lira kazandı. 5 bilenler 5.415 lira, 4 bilenler 85 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.
Sayısal Loto'da 1 talihliye 3.2 milyon
6 bilen İstanbul Gaziosmanpaşa'dan 1 kişi, 3.194.116 lira kazandı. 5 bilenler 5.415 lira, 4 bilenler 85 lira, 3 bilenler ise 12 lira alacak.
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- 15.03.2020
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