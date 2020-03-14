Coronavirüs'ten korunmak için uygulanan yöntem şaşırttı. Olay dün Yozgat'ta yaşandı. Mehmet E. bağışıklık sisteminin güçlenip, içinin temizlenmesi için akşam yemeğinde yoğurduna arap sabunu kattı ve yedi. Başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan yaşlı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet E. "Kendimi bu virüsten korumak için çözüm yolu arıyordum. Arap sabunu içimi temizler beni temiz tutar, yoğurt ise bağışıklık sistemimi güçlendirir diye düşündüm. Ayrıca bu virüsü ilk hangi Çinli bulaştırdıysa Allah onun bin belasını versin" dedi.
Yer: Yozgat... Coronavirüs'ten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı ve yedi!
Coronavirüs'ten korunmak için uygulanan yöntem şaşırttı. Olay dün Yozgat'ta yaşandı. Mehmet E. bağışıklık sisteminin güçlenip, içinin temizlenmesi için akşam yemeğinde yoğurduna arap sabunu kattı ve yedi. Başı dönmeye ve midesi bulanmaya başlayan yaşlı adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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