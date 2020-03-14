Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, hızla yayıldı. Türkiye'de ise sadece 2 vaka ortaya çıktı. Konya'da dün ilginç bir olay yaşandı. Göl kenarında balık tutan Afganistanlı Habibullah ve arkadaşının yanına giden U.G. "Türkiye'ye siz mi Coronavirüs getiriyorsunuz?" diyerek tartışmaya başladı. Tansiyon bir anda yükseldi. Taraflar arasında arbede yaşandı. U.G, cebinden çıkardığı bıçağı Habibullah'ın vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Acı içinde hastaneye kaldırılan genç adam, tedavi altına alındı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen U.G. ise gözaltına alındı. Bir görgü tanığı da "Önce ne olduğunu anlamadım, bağırışlar duyduk, biri bıçaklanmış" dedi.
Yer: Konya... Afgan genci “Siz buraya virüsü mü getiriyorsunuz?” diyerek bıçakladı
Coronavirüs (Covid-19) tüm dünyada paniğe yol açtı. Konya’da bir kişi, Afganistan uyruklu genci, “Siz buraya virüsü mü getiriyorsunuz?” diyerek bıçakladı...
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