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’da vırüs dayağı!

Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, yine faka bastı. 'da 24 yaşındaki , gece sokakta yürürken saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç adam, çevredekilerden yardım istedi. Saldırganın, Asyalı'ya, Coronavirüs yaydığını düşündüğü için yumruk attığı belirlendi. Şüpheli, polise haber verilmesiyle olay yerinde gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Belçika’da vırüs dayağı!
Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, yine faka bastı. Belçika'da 24 yaşındaki Asyalı, gece sokakta yürürken saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç adam, çevredekilerden yardım istedi. Saldırganın, 'ya, Coronavirüs yaydığını düşündüğü için yumruk attığı belirlendi. Şüpheli, polise haber verilmesiyle olay yerinde gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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