Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, yine faka bastı. Belçika'da 24 yaşındaki Asyalı, gece sokakta yürürken saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç adam, çevredekilerden yardım istedi. Saldırganın, Asyalı'ya, Coronavirüs yaydığını düşündüğü için yumruk attığı belirlendi. Şüpheli, polise haber verilmesiyle olay yerinde gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Belçika’da vırüs dayağı!
Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, yine faka bastı. Belçika'da 24 yaşındaki Asyalı, gece sokakta yürürken saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç adam, çevredekilerden yardım istedi. Saldırganın, Asyalı'ya, Coronavirüs yaydığını düşündüğü için yumruk attığı belirlendi. Şüpheli, polise haber verilmesiyle olay yerinde gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- Yaşam
- 14.03.2020
- Gazete
- Titanic'in okyanusun dibinde şoke eden görüntüsü
- Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı azaldı
- Aksaray-Adana Karayolu'nda otobüs kazası!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.