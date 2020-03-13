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13.5 milyon devretti

13.5 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 659 lira, 4 bilenler 201 lira, 3 bilenler ise 15 lira kazandı.

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13.5 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 659 lira, 4 bilenler 201 lira, 3 bilenler ise 15 lira kazandı.

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