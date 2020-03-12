Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 204 bin 798 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 886 lira, 4 bilenler 91 lira, 3 bilenler ise 12 lira 80 kuruş alacak.
Sayısal Loto 1.2 milyon devretti
Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 204 bin 798 lira cumartesi gününe devretti. 5 bilenler 6 bin 886 lira, 4 bilenler 91 lira, 3 bilenler ise 12 lira 80 kuruş alacak.
- Yaşam
- 12.03.2020
- Gazete
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