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Ömür boyu diyet yapacak

Kayseri'de yaşayan Bayırbucak Türkmeni Kovbalak ailesinin en küçük ferdi Ahmet Kovbalak'a (1) nadir görülen "fenilketonuri" hastalığı teşhisi konuldu. Küçük çocuk sağlıklı bir hayat sürebilmek için ömür boyu diyet yapacak.

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Ömür boyu diyet yapacak
Kayseri'de yaşayan Bayırbucak Türkmeni Kovbalak ailesinin en küçük ferdi Ahmet Kovbalak'a (1) nadir görülen "fenilketonuri" hastalığı teşhisi konuldu. Küçük çocuk sağlıklı bir hayat sürebilmek için ömür boyu diyet yapacak.

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