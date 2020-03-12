K ayseri'de yaşayan Bayırbucak Türkmeni Kovbalak ailesinin en küçük ferdi Ahmet Kovbalak'a (1) nadir görülen "fenilketonuri" hastalığı teşhisi konuldu. Küçük çocuk sağlıklı bir hayat sürebilmek için ömür boyu diyet yapacak.