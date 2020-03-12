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Mutluluğun dehşeti! "Hazmedemediğim için öldürdüm..."

'in ilçesinde 1.5 ay önce boşandığı eski eşini öldüren caninin ifadesi tüyler ürpertti: Ben mutsuz o ise mutluydu. Bunu hazmedemediğim için öldürdüm.

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Mutluluğun dehşeti
İzmir'in ilçesinde A. (66), eski eşi 'in (61) giyim mağazasına gitti. Ercüment A., iş yerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı 1.5 ay önce boşandığı Dağyel'i boğazından bıçakla yaralayıp, kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Melek Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, katil zanlısını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. A.'nın emniyetteki sorgusunda boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin ise mutlu olduğunu hazmedemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BOĞAZINI KESTİ
Kanlar içinde ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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