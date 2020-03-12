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İkinci bahar! 29 yıllık eşine böbreğini verdi...

'da 2 çocuk annesi 'in böbrekleri bir süre önce iflas etti. Diyalize bağlanan kadın, nakil için beklemeye başladı. Doktorlarla görüşen , bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. Ali Şimşek'in bir böbreği, eşi Nazife Şimşek'e nakledildi.

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İkinci bahar
Çorum'da 2 çocuk annesi Nazife Şimşek'in böbrekleri bir süre önce iflas etti. Diyalize bağlanan kadın, nakil için beklemeye başladı. Doktorlarla görüşen Ali Şimşek, bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. Ali Şimşek'in bir böbreği, eşi Nazife Şimşek'e nakledildi. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen , "2 çocuğumun babası benim hayatımı kurtardı ve ona bir can borcum var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O benim hayatımı kurtardı. Eşimi çok seviyorum. Başta eşime ve doktorlarıma da çok teşekkür ediyorum" dedi.

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