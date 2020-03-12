Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (21), 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Arama çalışmaları 67'nci günde de sürdü. Çalışmalar, genç kızın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Ailenin ise bekleyişi sürüyor.
Gülistan Doku'dan 67 gündür haber yok
Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (21), 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Arama çalışmaları 67'nci günde de sürdü. Çalışmalar, genç kızın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Ailenin ise bekleyişi sürüyor.
- Yaşam
- 12.03.2020
- Gazete
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