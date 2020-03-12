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Gülistan Doku'dan 67 gündür haber yok

Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (21), 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Arama çalışmaları 67'nci günde de sürdü. Çalışmalar, genç kızın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Ailenin ise bekleyişi sürüyor.

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Tunceli'de üniversiteli Gülistan Doku (21), 5 Ocak'ta ortadan kayboldu. Arama çalışmaları 67'nci günde de sürdü. Çalışmalar, genç kızın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Ailenin ise bekleyişi sürüyor.

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