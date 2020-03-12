Gerçek dostluk

Elazığ'da 2 çocuk babası Fikri Çayır'ın 24 Ocak'taki depremde evi ağır hasar aldı. Hasarlı evlerin avlusunda Alman Cocker cinsi 7 köpeğe, çocukları gibi bakan Çayır, depremden sonra kendilerine çıkan daireye taşındı. Her gün düzenli olarak ağır hasarlı eski evine giden Çayır, köpekleriyle yakından ilgileniyor. Hayvanlarından ayrılmak istemediğini dile getiren Çayır, onlar için kendinin bakabileceği bir yer temin edilmesini istedi.