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Yer: ... 1.5 ay önce boşandığı eşini öldürdü, kaçmak isterken enselendi!

'de 66 yaşındaki Ercüment A., 1.5 ay önce boşandığı 'in (61) işyerine gitti. Boğazından bıçaklayıp katletti. İşte haberin detayları ve 11 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler...

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Kocaman vahşet
'de Ercüment A. (66), 1.5 ay önce boşandığı 'in (61) işyerine gitti.

Boğazından bıçaklayıp katletti. Kaçmak isterken enselendi.



İMZA:DOLANDIRICI
'da Nuriye Ekinci, tatlı söze kandı. Boş kağıda imza attı. Evini kaptırdı. Mustafa Çırpıcı ve Himmet Dede adlı zanlılar yakalandı.

DAMADA DUDAK CEZASI
İstanbul'da Murat Gültekin, kayınpederi Adil Taşdemir'in dudağını ısırıp koparttı. 23 yıl hapsi isteniyor.

GAZA GELDİK
Enerji Bakanlığı ekipleri 5 ay önce kepçeyi toprağa vurdu. Tekirdağ'daki iki kuyuda daha doğal gaz buldu.

PAPAZ MÜSLÜMAN OLDU
İsveçli 30 yıllık papaz Leif Skjetne, 2 yıl önce Fas'a gitti. Müslüman olup adını da Ahmet olarak değiştirdi.

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