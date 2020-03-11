Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide koronavirüs görüldüğünü açıklamasının ardından öğrenci ve velilerin okulların tatil olup olmayacağına dair araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda milyonlarca kişi arama motorlarında "İlkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...
İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmeler yapılacağını ve kararın bundan sonra verileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim sürecinin planlanmasında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemeli." ifadelerini kullandı.
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