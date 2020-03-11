Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de bir kişide koronavirüs görüldüğünü açıklamasının ardından öğrenci ve velilerin okulların tatil olup olmayacağına dair araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda milyonlarca kişi arama motorlarında "İlkokul, ortaokul ve lise yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, koronavirüs nedeniyle okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

