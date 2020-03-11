Aydın'da Safiye Gökçe Yüce, 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı 30 milyon TL dolandırdı. Geçen Kasım'da yakalanıp tutuklandı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.
Bitcoin Safiye serbest
Aydın'da Safiye Gökçe Yüce, 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı 30 milyon TL dolandırdı. Geçen Kasım'da yakalanıp tutuklandı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.
- Yaşam
- 11.03.2020
- Gazete
- Röntgende çıkanlar doktoraları bile şoka uğrattı!
- İstiklal Marşı 10 kıtası sözleri! Mehmet Akif Ersoy kimdir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.