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Bitcoin Safiye serbest

Aydın'da Safiye Gökçe Yüce, 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı 30 milyon TL dolandırdı. Geçen Kasım'da yakalanıp tutuklandı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

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Bitcoin Safiye serbest
Aydın'da Safiye Gökçe Yüce, 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı 30 milyon TL dolandırdı. Geçen Kasım'da yakalanıp tutuklandı. Ancak yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

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