Arsa mafyası uçurdu

Pilot Gürtaç Kayapınar (50), İstanbul Arnavutköy'den arsa almak için Mustafa Tunç ve Erkan Topçu'ya 1 milyon 95 bin lira gönderdi. Ancak tapusu teslim edilmedi. Kayapınar, savcılığa gitti. Pilot Gürtaç Kayapınar (50), İstanbul Arnavutköy'den arsa almak için Mustafa Tunç ve Erkan Topçu'ya 1 milyon 95 bin lira gönderdi. Ancak tapusu teslim edilmedi. Kayapınar, savcılığa gitti. ALİ OKTAY
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