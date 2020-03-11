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Arsa mafyası uçurdu

Pilot Gürtaç Kayapınar (50), İstanbul Arnavutköy'den arsa almak için Mustafa Tunç ve Erkan Topçu'ya 1 milyon 95 bin lira gönderdi. Ancak tapusu teslim edilmedi. Kayapınar, savcılığa gitti.

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Arsa mafyası uçurdu
Pilot Gürtaç Kayapınar (50), İstanbul Arnavutköy'den arsa almak için Mustafa Tunç ve Erkan Topçu'ya 1 milyon 95 bin lira gönderdi. Ancak tapusu teslim edilmedi. Kayapınar, savcılığa gitti.

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