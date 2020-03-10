Geçtiğimiz gün Yalova'da meydana gelen ve İstanbul dahil çevre illerde de hissedilen depremin ardından vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. En son nerede deprem olduğunu merak edenlerin sayısı giderek artarken öte yandan uzmanların deprem ile ilgili açıklamaları araştırılıyor. Son olarak deprem ile ilgili açıklamaları ile konuşulan Prof. Dr. Naci Görür önceki gün meydana gelen 3.9'luk Yalova deprem ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Sıkıntılı bir yer olduğu belirtilirken depremin Adalar kolu üzerinde olması o ve çevre bölgeler için de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Yer itibarıyla sıkıntılı olduğu ünlü uzman tarafından belirtilirken Prof. Dr. Naci Görür konu ile ilgili son dakika açıklamalarını sürdürdü.

İşte o açıklamalar:

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında önceki gün saat 07.21'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11.09 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova merkez ve ilçeleri ile Bursa'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi. Büyük Marmara Depremi'ni bekleyen İstanbullular ise Yalova'daki deprem dolayısıyla büyük korku yaşadı. Depremin ardından Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı "Yalova açıklarında olan 4 büyüklüğünde deprem olasılıkla Adalar'ın güneyinden geçen fay zonu üzerinde veya yakınında oldu. Depremin yeri ilginç. Burası Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) 1999 İzmit depreminde kırılıp, Marmara'da en son durduğu yere yakın. Adalar'ın güneyindeki fay da kilitli ve stres biriktiriyor. Eğer bu deprem gerçekten bu fay üzerinde ise Adalar fayı da Güneydoğu ucundan çatırdıyor demektir" açıklaması tedirginlik yarattı.

"ŞÜPHELENDİĞİMİZ FAY"

Yalova'daki depremin Adalar kolu üzerinde veya yakınında olduğu için dikkate alınması gerektiğini belirten Prof. Naci Görür, Milliyet'e de şu değerlendirmede bulundu: "Büyük İstanbul depreminde iki fayın kırılmasını bekliyoruz. Biri Orta Marmara Çukurluğu ile Boğaz açıklarında olan Kumburgaz kolu. Kumburgaz deyince insanlar Kumburgaz kasabasını anlıyor. Öyle değil, denizin içindeki bir kol o. Ya o kırılacak, ki ilk önce şüphelendiğimiz fay kolu. Onun da batı ucunda geçtiğimiz yıl iki tane deprem meydana geldi. Nasıl korkuttu hatırlıyoruz."

"SIKINTILI BİR YER"

"İkinci kırılmasını beklediğimiz fay ise Adalar'ın güneyindeki fay. Yalova'da iki gün önce meydana gelen deprem de ya onun üzerinde, tabii bunu net olarak bilemeyiz. Ya da ona yakın bir yerde olduğuna göre sıkıntılı bir yer. Bu deprem, başka bir yerde meydana gelse belki umursamayabilirsiniz. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki deprem nasıl ki Kumburgaz kolunun üzerinde batı ucunda kırıldı. Bu Yalova'daki deprem de Adalar'ın doğu ucunda kırıldı. Deprem o kollar üzerinde olunca da onun üzerinde meydana gelen her deprem, elbette dikkate alınmalı. Dolayısıyla yer itibarıyla sıkıntılı."