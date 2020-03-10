On Numara'da 3 kişiye 203’er bin

10 bilen 3 kişi, 203 bin 562'şer lira kazandı. 9 bilenler 3.915, 8 bilenler 203, 7 bilenler 28, 6 bilenler 4, hiçbir numarayı bilmeyenler ise 3 lira alacak.



4, 6, 14, 19, 26, 27, 31, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 70, 73, 74, 75, 80



