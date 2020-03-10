Rize'de 10 gün önce kaybolan Funda K'nın (24), evi terk ettiği ortaya çıktı. Eşi Kürşat K, "İki çocukla beni ortada bırakıp gitti. İstanbul'daymış" açıklamasını yaptı.
Kaybolduğu düşünülüyordu... Evi terk edip İstanbul'a kaçmış!
Rize'de 10 gün önce kaybolan Funda K'nın (24), evi terk ettiği ortaya çıktı. Eşi Kürşat K, "İki çocukla beni ortada bırakıp gitti. İstanbul'daymış" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 10.03.2020
- Gazete
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