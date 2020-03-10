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Kaybolduğu düşünülüyordu... Evi terk edip 'a kaçmış!

'de 10 gün önce kaybolan Funda K'nın (24), evi terk ettiği ortaya çıktı. K, "İki çocukla beni ortada bırakıp gitti. 'daymış" açıklamasını yaptı.

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