Tekirdağ Çerkezköy'de akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Eren Kural (19), iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalıştı. Kendisine M.S. yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan Kural, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü M.S. ile yanındaki Y.S. ise yaralandı.
Eren kaza kurbanı
Tekirdağ Çerkezköy'de akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Eren Kural (19), iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalıştı. Kendisine M.S. yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan Kural, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü M.S. ile yanındaki Y.S. ise yaralandı.
- Yaşam
- 10.03.2020
- Gazete
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