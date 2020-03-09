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Tartıştığı kayınpederini 5 kurşunla öldürdü! Kaçmaya çalışırken yakalandı...

'da , dün kayınpederi (60) ile parkta tartışmaya başladı. Belinden çıkarttığı tabancayı ateşledi. Yaşlı adam vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi. Bir süre cesedin bekleyen damat Durmuş Ulaş Çelik, jandarma ekiplerini fark edince silahı fırlatıp

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Kıyılanpeder
'da , dün kayınpederi (60) ile parkta tartışmaya başladı. Belinden çıkarttığı tabancayı ateşledi. Yaşlı adam vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi. Bir süre cesedin bekleyen damat Durmuş Ulaş Çelik, jandarma ekiplerini fark edince silahı fırlatıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

FIRAT KESKİNKILIÇ

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