Tartıştığı kayınpederini 5 kurşunla öldürdü! Kaçmaya çalışırken yakalandı...

Tekirdağ'da Durmuş Ulaş Çelik, dün kayınpederi Yaşar Baş (60) ile parkta tartışmaya başladı. Belinden çıkarttığı tabancayı ateşledi. Yaşlı adam vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitirdi. Bir süre cesedin bekleyen damat Durmuş Ulaş Çelik, jandarma ekiplerini fark edince silahı fırlatıp kaçmaya çalışırken yakalandı.
FIRAT KESKİNKILIÇ
FIRAT KESKİNKILIÇ
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