Otizmli Furkan Akot, annesi Zehra'nın desteğiyle hayata sımsıkı sarıldı. Sanata olan ilgisiyle güzel sanatlar lisesini kazandı. Yüzden fazla eserle 7 sergi açtı. Anne Zehra Akot, oğlunun sanatla birlikte iyileştiğini vurguladı. "Furkan, sanatla birlikte topluma ve sosyal yaşama alıştı. Furkan sanatın iyileştirici gücüyle hayata tutundu" dedi.
Otizmli Furkan, resime olan ilgisiyle hayata sarıldı
Otizmli Furkan Akot, annesi Zehra'nın desteğiyle hayata sımsıkı sarıldı. Sanata olan ilgisiyle güzel sanatlar lisesini kazandı. Yüzden fazla eserle 7 sergi açtı. Anne Zehra Akot, oğlunun sanatla birlikte iyileştiğini vurguladı. "Furkan, sanatla birlikte topluma ve sosyal yaşama alıştı. Furkan sanatın iyileştirici gücüyle hayata tutundu" dedi.
- Yaşam
- 09.03.2020
- Gazete
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