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Otizmli Furkan, resime olan ilgisiyle hayata sarıldı

Otizmli Furkan Akot, annesi Zehra'nın desteğiyle hayata sımsıkı sarıldı. Sanata olan ilgisiyle güzel sanatlar lisesini kazandı. Yüzden fazla eserle 7 sergi açtı. Anne Zehra Akot, oğlunun sanatla birlikte iyileştiğini vurguladı. "Furkan, sanatla birlikte topluma ve sosyal yaşama alıştı. Furkan sanatın iyileştirici gücüyle hayata tutundu" dedi.

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Türk Picasso
Otizmli Furkan Akot, annesi Zehra'nın desteğiyle hayata sımsıkı sarıldı. Sanata olan ilgisiyle güzel sanatlar lisesini kazandı. Yüzden fazla eserle 7 sergi açtı. Anne Zehra Akot, oğlunun sanatla birlikte iyileştiğini vurguladı. "Furkan, sanatla birlikte topluma ve sosyal yaşama alıştı. Furkan sanatın iyileştirici gücüyle hayata tutundu" dedi.

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