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İzmir'de ehliyetsiz sürücü aracıyla takla attı! Aracını unutup telefonunun derdine düştü

İzmir'de ehliyetsiz sürücü Serhat K. (27) otomobiliyle gaza bastı. Virajı alamayıp takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Serhat K., "Önce telefon, ondan sonra hastane. Ben ehliyetimi çok kaybediyorum da devlet ehliyetimi ondan aldı. Aracım da kiralıktı" dedi.

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Komik canavar!
İzmir'de ehliyetsiz sürücü Serhat K. (27) otomobiliyle gaza bastı. Virajı alamayıp takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Serhat K., "Önce telefon, ondan sonra hastane. Ben ehliyetimi çok kaybediyorum da devlet ehliyetimi ondan aldı. Aracım da kiralıktı" dedi.

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