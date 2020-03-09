İstanbul Sancaktepe'de Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırdı. Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla ateş ederek Seyithan ve Alican Ö.'yü öldürdü. Kavgada yaralanan Şeker Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.'nin iki oğlu ise olay yerinden kaçtı.
Alican Ö, müteahhit Şeker Ş'nin kurbanı oldu.
Alican Ö, müteahhit Şeker Ş'nin kurbanı oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.