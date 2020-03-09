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'de 'rögar' dehşeti: 2 ölü 1 yaralı

'de Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, 4 katlı bir binanın sakinleri Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırdı. Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla ateş ederek Seyithan ve Alican Ö.'yü öldürdü. yaralanan Şeker Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.'nin iki oğlu ise olay yerinden kaçtı.

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Rögar dehşeti
İstanbul 'de Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, 4 katlı bir binanın sakinleri Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırdı. Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla ateş ederek Seyithan ve Alican Ö.'yü öldürdü. yaralanan Şeker Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.'nin iki oğlu ise olay yerinden kaçtı.



Alican Ö, müteahhit Şeker Ş'nin kurbanı oldu.

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