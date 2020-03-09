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Gülistan doku'nun ablası taşınmalarına engel oldu! ‘Siz bizim yüreğimizi söktünüz…’

'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kayboldu. 64 gündür haber yok. , kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu uyruklu arkadaşı Z.A.'nın üvey babası polis memuru E.Y.'nin evini taşımasına engel oldu. Daha sonra bölgeden ayrıldı.

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