Gülistan doku'nun ablası taşınmalarına engel oldu! ‘Siz bizim yüreğimizi söktünüz…’

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kayboldu. Genç kızdan 64 gündür haber yok. Ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu Rusya uyruklu arkadaşı Z.A.'nın üvey babası polis memuru E.Y.'nin evini taşımasına engel oldu. Daha sonra bölgeden ayrıldı.
Gülistan Doku
Aygül Doku, "Siz bizim yüreğimizi söktünüz" dedi.
Gülistan Doku
Aygül Doku, "Siz bizim yüreğimizi söktünüz" dedi.
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