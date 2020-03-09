İstanbul'da yaşayan Nurcan Çelik, 13 yaşındayken hayranı olduğu Roman Kosecki sayesinde futbola gönül verdi. Kurduğu ve oyuncusu olduğu Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü, kadınlar 2. ligine yerleşti. Futboldaki başarısıyla kanseri de alt etti. İki yıl arayla yakalandığı tiroit ve meme kanserini yendi. "Çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.
Futbola gönül verdi, hem tiroit hem de meme kanserini yendi.
İstanbul'da yaşayan Nurcan Çelik, 13 yaşındayken hayranı olduğu Roman Kosecki sayesinde futbola gönül verdi. Kurduğu ve oyuncusu olduğu Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü, kadınlar 2. ligine yerleşti. Futboldaki başarısıyla kanseri de alt etti. İki yıl arayla yakalandığı tiroit ve meme kanserini yendi. "Çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.
- Yaşam
- 09.03.2020
- Gazete
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