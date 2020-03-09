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a gönül verdi, hem tiroit hem de meme ini yendi.

'da yaşayan , 13 yaşındayken hayranı olduğu sayesinde a gönül verdi. Kurduğu ve oyuncusu olduğu , kadınlar 2. ligine yerleşti. Futboldaki başarısıyla i de alt etti. İki yıl arayla yakalandığı tiroit ve meme kanserini yendi. "Çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

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İstanbul'da yaşayan Nurcan Çelik, 13 yaşındayken hayranı olduğu sayesinde a gönül verdi. Kurduğu ve oyuncusu olduğu Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü, kadınlar 2. ligine yerleşti. Futboldaki başarısıyla i de alt etti. İki yıl arayla yakalandığı tiroit ve meme kanserini yendi. "Çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

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