Eşini, kızını ve komşusunu yaralamıştı! Saldırıyı, ihanet şüphesiyle gerçekleştiriği anlaşıldı

Sokakta dehşet saçan şüpheli yakalandı. Olay 6 Mart'ta İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Şevket Ç., koltuk döşeme işi yapan Bülent Yarar'ı yaraladıktan sonra evine çıktı. Kızı Selin Ç'yi başından, karısı Yeter Ç.,'yi ise karnından ve sırtından vurarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli dün gözaltına alındı. Sevket Ç.'nin karısıyla ile esnaf arasında ilişki olduğundan şüphelendiği için saldırı düzenlediği, kızını ise yanlışla vurduğu öğrenildi.
ACI İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kurşunların hedefi olan genç adam, kanlar içinde yere yığıldı.
Selin Ç. ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veriyor.
ACI İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kurşunların hedefi olan genç adam, kanlar içinde yere yığıldı.
Selin Ç. ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veriyor.
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