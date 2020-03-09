Çoban Veysel Demir, 2.5 yıl önce sörfle tanıştı, profesyonel sporcu olup çok sayıda ödül kazandı

Kandıra'dayıllarcaçobanlık yaptı. 2.5yıl önce Babalı SörfKulübü'nün kurucusuTolga Hadimoğlusayesinde sörfletanıştı. Kısa süredeprofesyonel sporcuolmayı başardı.Yaşadıklarını şöyleanlattı: "Ailem önceistemedi. Başarılıolduktan sonrababam bana sörftahtası hediye etti."