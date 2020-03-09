Kocaeli Kandıra'da Veysel Demir (17) yıllarca çobanlık yaptı. 2.5 yıl önce Babalı Sörf Kulübü'nün kurucusu Tolga Hadimoğlu sayesinde sörfle tanıştı. Kısa sürede profesyonel sporcu olmayı başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ailem önce istemedi. Başarılı olduktan sonra babam bana sörf tahtası hediye etti."
Çoban Veysel Demir, 2.5 yıl önce sörfle tanıştı, profesyonel sporcu olup çok sayıda ödül kazandı
Kocaeli Kandıra'da Veysel Demir (17) yıllarca çobanlık yaptı. 2.5 yıl önce Babalı Sörf Kulübü'nün kurucusu Tolga Hadimoğlu sayesinde sörfle tanıştı. Kısa sürede profesyonel sporcu olmayı başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ailem önce istemedi. Başarılı olduktan sonra babam bana sörf tahtası hediye etti."
- Yaşam
- 09.03.2020
- Gazete
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