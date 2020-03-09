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Çoban Veysel Demir, 2.5 yıl önce sörfle tanıştı, profesyonel sporcu olup çok sayıda ödül kazandı

Kocaeli Kandıra'da Veysel Demir (17) yıllarca çobanlık yaptı. 2.5 yıl önce Babalı Sörf Kulübü'nün kurucusu Tolga Hadimoğlu sayesinde sörfle tanıştı. Kısa sürede profesyonel sporcu olmayı başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ailem önce istemedi. Başarılı olduktan sonra babam bana sörf tahtası hediye etti."

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Kocaeli Kandıra'da Veysel Demir (17) yıllarca çobanlık yaptı. 2.5 yıl önce Babalı Sörf Kulübü'nün kurucusu Tolga Hadimoğlu sayesinde sörfle tanıştı. Kısa sürede profesyonel sporcu olmayı başardı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ailem önce istemedi. Başarılı olduktan sonra babam bana sörf tahtası hediye etti."

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